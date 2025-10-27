Ataque Armado Deja a una Madre y a su Hijo sin Vida en Plena Calle de Villa de Pozos, SLP

De acuerdo con la fiscal del estado, Manuela García Cázares, los primeros reportes indican que cuatro sujetos a bordo de motocicletas arribaron hasta una vivienda ubicada sobre la calle Saturnino Cedillo, Villa de Pozos en San Luis Potosí, donde se encontraban las víctimas conversando frente al domicilio. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones para luego huir del lugar con rumbo desconocido.

Noticia Relacionada: Mujer de 58 Años Salva Más de 30 Vidas con Donación Multiorgánica en SLP

¿Cómo ocurrió el atentado contra una madre y su hijo en San Luis Potosí?

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades al escuchar las detonaciones. Elementos de la Policía Municipal, la Guardia Civil Estatal y paramédicos del Sistema de Urgencias arribaron minutos después, confirmando que una mujer de 42 años y su hijo de 20 ya no contaban con signos vitales debido a las heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

La menor lesionada, de 15 años, fue atendida en el sitio y posteriormente trasladada a un hospital donde se reporta estable. Su testimonio podría ser clave para la investigación, según informaron fuentes cercanas a la Fiscalía.

El área fue acordonada por las corporaciones de seguridad mientras el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Servicios Periciales realizaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos, entre ellos varios casquillos percutidos de arma corta.

Las autoridades mantienen un operativo de búsqueda en la zona y en colonias aledañas con el objetivo de localizar a los responsables. La FGE confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y lesiones, además de que no se descarta ninguna línea de investigación, incluyendo posibles conflictos personales o vínculos con otros hechos violentos registrados en la zona metropolitana.

Historias Recomendadas: