Asesinan a Balazos a Hombre en Centro Histórico de San Luis Potosí

Un hombre fue asesinado la noche de este jueves en pleno Centro Histórico de San Luis Potosí, tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.

El hecho se registró alrededor de las 22:00 horas en el cruce de las calles Simón Bolívar y Álvaro Obregón, donde fue localizado el cuerpo de la víctima con al menos cinco impactos de bala.

Oficiales de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital acudieron al sitio tras recibir un reporte por detonaciones de arma de fuego.

Al arribar, confirmaron la presencia de un hombre sin vida en la vía pública.

Nota relacionada: Hay Tres Detenidos por Provocar Incendios en San Luis Potosí, Confirma el Gobernador

Zona acordonada tras asesinato en San Luis Potosí

El área fue acordonada para la preservación de indicios, en espera de la llegada de personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarán las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni se ha dado a conocer la identidad de la víctima.

Historias recomendadas:

APG