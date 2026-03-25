Autoridades de Matehuala Bajo Investigación por Presunta Colusión Criminal

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, señaló que existen investigaciones en curso por presuntos vínculos de funcionarios municipales de Matehuala con grupos delictivos, en el contexto de la desaparición y posterior localización de siete trabajadores originarios de Cárdenas.

Lo anterior se da luego de la detención del director de Seguridad Pública Municipal de Matehuala, quien enfrenta cargos por su probable responsabilidad en delitos contra la salud. Ante este escenario, el mandatario estatal indicó que será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar si existe relación entre estos hechos y la actuación de autoridades municipales.

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¿Qué es lo que informó el Gobernador de SLP?

Gallardo Cardona afirmó que las investigaciones no son recientes, sino que derivan de indagatorias que se han desarrollado desde hace años en ese municipio, donde, dijo, existen dependencias presuntamente coludidas con grupos delictivos.

“Muy seguramente está ahorita la fiscalía en ese proceso. Obviamente la fiscalía no se trae a alguien por traérselo. Hay una averiguación, hay una investigación previa, y no de ahorita, de muchos años en el tema de Matehuala. Hay dependencias coludidas prácticamente con los maleantes”, declaró.

El gobernador añadió que dentro de las líneas de investigación también se deberá revisar la posible responsabilidad por acción u omisión de funcionarios municipales, incluyendo al propio alcalde, con el objetivo de deslindar responsabilidades.

“Hay muchas complicidades que se tienen que ir descartando hasta llegar al alcalde y descartar que esté metido en eso. También la omisión es un tema que sale a relucir y que la fiscalía deberá esclarecer”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que las investigaciones continúan en curso y que será la autoridad competente la que determine las responsabilidades correspondientes conforme avancen las indagatorias.

Matan a dos policías estatales en ataque armado en Villa Juárez

Dos elementos de la Guardia Civil Estatal perdieron la vida tras una agresión armada registrada en el municipio de Villa Juárez, informaron autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías fueron atacados mientras realizaban labores de seguridad, lo que provocó un despliegue inmediato de corporaciones en la zona.

Tras los hechos, autoridades estatales implementaron un operativo en coordinación con distintas fuerzas de seguridad para localizar a los presuntos responsables, además de reforzar la vigilancia en el municipio.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas; sin embargo, las acciones de búsqueda continúan, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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