Balacera en Parque Tangamanga I en SLP: Aseguran Camioneta Robada con Arma Larga

Vecinos cercanos al parque Tangamanga número 1 reportaron detonaciones de arma de fuego ocurridas el miércoles poco después de las 3 de la tarde dentro del área recreativa, lo que movilizó a corporaciones de seguridad de la capital potosina.

El secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Antonio Villa, confirmó que recibieron el reporte ciudadano y acudieron al sitio para verificar la situación. Habitantes de las viviendas colindantes al parque alertaron sobre disparos que provenían del interior del recinto.

Tras el despliegue operativo, los oficiales recibieron información sobre una camioneta relacionada con los hechos. La unidad fue localizada abandonada a unos 200 metros de la entrada principal del parque Tangamanga.

Dentro del vehículo, que cuenta con reporte de robo, se aseguraron un arma larga, 19 cargadores, un chaleco antibalas y diversos indicios que confirmaron que los disparos fueron realizados desde la propia camioneta.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y el motivo de las detonaciones, mientras que el parque continúa operando con vigilancia reforzada.

