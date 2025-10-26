Carretera 200 en Querétaro Cerrada Tras Explosión de Pipa de Combustible; Esto Sabemos

En el municipio de El Marqués, en el estado de Querétaro, se registró una explosión de una pipa dentro de un predio particular, ubicado sobre la carretera estatal 200, a la altura de la comunidad de Saldarriaga. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad transportaba combustible aunque las autoridades aún no han precisado la modalidad exacta y detonó sin que hasta el momento se conozcan las causas que provocaron el siniestro.

¿Cómo ocurrió la explosión?

El incidente ocurrió durante la mañana del día, cuando personas que transitaban por la zona o se encontraban en el predio escucharon un estallido y observaron la columna de humo que se generó de inmediato. Hasta ahora, no hay víctimas mortales confirmadas; sin embargo, al menos dos personas han resultado lesionadas y están siendo atendidas por los servicios de emergencia. Se desconoce la gravedad de sus heridas.

Al lugar arribaron unidades de bomberos, personal de protección civil, así como elementos del Ejército Mexicano, quienes colaboran en la zona para controlar la emergencia, vigilar la posible propagación del fuego o filtraciones del combustible y salvaguardar la integridad de los vecinos en la zona. Asimismo, la zona ha sido acordonada por las autoridades y se mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos de la carretera estatal 200 para facilitar las labores de rescate y peritaje.

Las autoridades locales informaron que ya se abrió una carpeta de investigación para determinar con claridad el origen del siniestro: se revisarán tanto las condiciones de la pipa (carga, transporte, mantenimiento), como del predio (uso, permisos, existencia de medidas de seguridad) y del entorno (posible ignición, fuentes de calor, fallas mecánicas o humanas). Hasta nuevo aviso se recomienda a la población evitar acercarse al área, seguir las indicaciones de protección civil y estar atentos a las rutas alternas que habiliten las autoridades viales.

Ya se trabaja para restablecer la normalidad lo más pronto posible, y se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial con más información sobre el estado de los lesionados, los daños materiales y el tiempo estimado para reabrir la circulación.

