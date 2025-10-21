Cierre Temporal de Pista en el Aeropuerto de Querétaro por Baja Visibilidad

El Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) informa que, debido a la presencia de niebla que ha reducido significativamente la visibilidad, la pista de aterrizaje y despegue permanecerá cerrada por un periodo estimado de una hora y media.

Como consecuencia, los vuelos programados para despegar presentarán retrasos y aquellos con destino a Querétaro serán desviados a aeropuertos cercanos. Esta medida busca garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y operaciones aéreas.

El AIQ reitera que la seguridad es su principal prioridad, por lo que estas acciones se implementan para asegurar condiciones óptimas de aterrizaje y despegue.

Se recomienda a los pasajeros mantenerse atentos a las redes sociales oficiales del aeropuerto para conocer actualizaciones en tiempo real.