Cierres Viales en el Centro Histórico de Querétaro por Evento en el Teatro de la República

A partir de la tarde del 4 de febrero y durante el 5 de febrero, se implementarán cierres viales en el primer cuadro del Centro Histórico de Querétaro, informó la autoridad local.

Nota relacionada :Querétaro Albergará Acto Conmemorativo del Aniversario de la Constitución de 1917

¿Cuáles serán las calles afectadas?

Las calles afectadas incluyen las aledañas al Teatro de la República, así como Avenida Zaragoza, y el tramo de Avenida Corregidora a la altura de 16 de Septiembre. Además, se verán restringidos los accesos en Juárez, Hidalgo y 16 de Septiembre.

Elementos de seguridad limitarán la circulación vehicular, permitiendo el paso únicamente a residentes y a quienes necesiten acudir a oficinas dentro de la zona. El tránsito peatonal se mantendrá, aunque se recomienda precaución.

Las autoridades exhortaron a los conductores a evitar el primer cuadro del Centro Histórico y utilizar vías alternas para prevenir congestión y garantizar la seguridad durante el evento.

Los cierres forman parte de un operativo de seguridad en torno a la ceremonia conmemorativa del aniversario de la Constitución Mexicana.

Historias Recomendadas: