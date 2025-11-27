Frente Frío #16 Llega a Querétaro; ¿Cuánto Bajará la Temperatura?

La llegada del Frente Frío número 16 provocará un descenso notable de temperaturas en Querétaro durante las próximas horas, especialmente en los municipios de la zona serrana, donde se prevén mínimas por debajo de los 5°C, informaron autoridades de Protección Civil.

¿En que zonas de Querétaro se sentirá más frío?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el sistema frontal generará rachas de viento, ambiente frío durante la mañana y noche, así como posibles bancos de niebla en carreteras de zonas altas como Pinal de Amoles, Landa de Matamoros y San Joaquín. En la capital y zona metropolitana se esperan temperaturas mínimas entre 8 y 10°C.

Protección Civil recomendó a la población evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños y adultos mayores, así como revisar que calentadores y estufas de gas funcionen correctamente para prevenir incidentes por intoxicación.

Las autoridades también pidieron a conductores manejar con precaución ante la posible presencia de niebla y pavimento húmedo, y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre las condiciones climatológicas en el estado.

Pronostico del clima para los próximos días

No se prevén lluvias importantes, aunque el cielo alternará entre nubes y sol.

Viernes: Este viernes en Querétaro se prevé cielo parcialmente nublado , temperatura máxima de 22°C y mínima de 9°C

Este viernes en Querétaro se prevé , temperatura máxima de y mínima de Sábado : Cielo parcialmente nublado, con máximas alrededor de 25 °C y mínimas de 10 °C .

Domingo: Ambiente algo más templado, con temperaturas que podrían alcanzar los 26 °C durante el día y descender a 11 °C en la noche.

