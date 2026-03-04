Colocarán Vigas en Puente de Circuito Potosí; Habrá Cierres Viales

La noche de este miércoles 4 de marzo se realizarán cierres vehiculares en la zona metropolitana de San Luis Potosí debido al montaje de trabes en el puente vehicular ubicado en Circuito Potosí y la carretera rumbo a Rioverde.

¿A qué hora serán los cierres viales?

Los trabajos iniciarán a las 20:00 horas y se prevé que concluyan alrededor de las 03:00 de la madrugada.

Durante este periodo se llevará a cabo el cierre total de la lateral oriente con dirección de Abastos hacia la carretera, debido a las maniobras que realizarán las grúas para la colocación de las estructuras.

En tanto, la lateral poniente presentará cierres intermitentes por lapsos no mayores a 30 minutos, con el objetivo de permitir el ingreso y colocación de las trabes.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a tomar precauciones, anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

