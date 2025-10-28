San Luis Potosí Celebrará su 433 Aniversario en un Magno Concierto Gratuito con Aída Cuevas

Con motivo del Día de la Ciudad, el próximo 3 de noviembre se llevará a cabo una sesión solemne de Cabildo, en la que se entregará el Premio al Mérito Cultural “Daniel de Layera 2025”. La ceremonia forma parte de los festejos por el 433 aniversario de la fundación de San Luis Potosí. Durante el evento, cronistas locales participarán recordando los orígenes históricos de la ciudad, fortaleciendo la narrativa y memoria cultural del municipio.

¿Qué agenda cultural habrá por el aniversario de la ciudad?

Como cierre de las festividades, el sábado 8 de noviembre se realizará un magno concierto a cargo de la Secretaría de Marina, con la participación de su orquesta filarmónica, mariachi, banda y coro, acompañados por la cantante Aída Cuevas.

Se presentará de manera gratuita el concierto en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I, a partir de las 19:00 horas. El Director de Cultura Municipal, Martín Juárez, señaló que ambos eventos buscan ofrecer actividades culturales de calidad y conmemorativas para la ciudadanía.

El programa incluirá un amplio repertorio que abarcará desde música clásica hasta temas populares, ofreciendo a los asistentes una experiencia única en un espectáculo de gran nivel artístico.

La entrada será completamente gratuita, por se recomienda llegar con al menos una hora de anticipación para facilitar el acceso y garantizar un lugar en esta celebración histórica.

Agenda de actividades:

3 de noviembre: Sesión solemne de Cabildo y entrega del Premio al Mérito Cultural.

Sesión solemne de Cabildo y entrega del Premio al Mérito Cultural. 8 de noviembre: Concierto con la Secretaría de Marina y Aída Cuevas.

Las autoridades invitan a la población a asistir a estas actividades, que combinan historia, cultura y música, en el marco de la celebración del Día de la Ciudad.

