Conductor Arrolla a Cuatro Motociclistas en Bernardo Quintana, Querétaro; Esto Sabemos

Durante la madrugada de este viernes, un conductor que circulaba presuntamente a exceso de velocidad arrolló a cuatro motociclistas sobre el bulevar Bernardo Quintana, en la capital queretana, dejando a dos de ellos con lesiones de consideración.

¿Qué es lo que se sabe del conductor?

De acuerdo con los primeros reportes, tras el impacto el automovilista abandonó el vehículo y huyó del sitio. La unidad involucrada fue asegurada por elementos de la Policía Estatal como parte de las investigaciones en curso.

Los cuatro motociclistas recibieron atención de los cuerpos de emergencia y dos de ellos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Las autoridades mantienen las indagatorias para identificar y localizar al responsable del hecho, así como esclarecer las causas del incidente.

Localizan cuerpo sin vida junto a las vías del tren en avenida Corregidora Norte

El cuerpo de una persona fue encontrado la mañana de este viernes sobre una canaleta y las vías del tren, a la altura de avenida Corregidora Norte, en la colonia El Cerrito, en la capital queretana.

Una llamada de emergencia alertó a las autoridades, quienes al llegar confirmaron el hallazgo y acordonaron la zona. De manera preliminar, se señaló que la víctima podría ser una persona en situación de indigencia, aunque esto no ha sido confirmado.

Personal de la Fiscalía realizó las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo. Hasta ahora no se ha informado la identidad de la persona ni si presentaba signos de violencia. Las investigaciones continúan.

