Se Realizarán Matrimonios Comunitarios 2025 en El Marqués; Fecha y Costo Simbólico

Con el objetivo de brindar certeza jurídica a las parejas y fortalecer el vínculo familiar, el municipio de El Marqués realizará la Campaña de Matrimonios Colectivos 2025 el próximo 5 de diciembre, en el Centro Municipal de Jesús María.

A través de esta iniciativa, impulsada por la Dirección del Registro Civil de la Secretaría del Ayuntamiento, se busca facilitar el acceso de las y los marquesinos a los beneficios legales del matrimonio, con un costo simbólico de 158 pesos, promoviendo la formalización de las uniones dentro de un marco de seguridad jurídica y bienestar social.

¿Cuáles son los requisitos para ser parte de los matrimonios colectivos 2025?

Las parejas interesadas deberán entregar su documentación antes del 25 de noviembre en cualquiera de las oficinas del Registro Civil del municipio.

Los requisitos son los siguientes:

Comprobante de domicilio en El Marqués.

Actas de nacimiento de ambos contrayentes.

Identificaciones oficiales vigentes.

Análisis clínicos y certificados médicos.

La autoridad municipal invitó a los habitantes a aprovechar esta oportunidad para dar validez legal a su unión y fortalecer la estabilidad familiar en la comunidad.

