Decomisan 500 Kilos de Pirotecnia Durante Operativo Conjunto en Querétaro

Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo interinstitucional en el municipio de Querétaro con el objetivo de prevenir accidentes relacionados con el uso de pirotecnia durante las celebraciones decembrinas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro informó que, como resultado de estos trabajos, se logró el decomiso de aproximadamente 500 kilogramos de material pirotécnico.

¿Cómo se logró el decomiso?

El aseguramiento se llevó a cabo a través de recorridos e inspecciones en distintos puntos de la capital, principalmente en mercados, cruceros, colonias y comunidades, donde se detectó la venta y el almacenamiento irregular de este tipo de productos.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan disminuir riesgos para la población, evitar incidentes y fortalecer la cultura de la autoprotección, por lo que reiteraron el llamado a la ciudadanía a no utilizar pirotecnia y reportar su comercialización ilegal.

Operativo alcoholímetro operará el 24 y 31 de diciembre por la noche

Con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, los días 24 y 31 de diciembre se implementará un operativo especial de alcoholímetro que estará activo desde las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana del día siguiente.

El director de Justicia Cívica, César Zavala, hizo un llamado a la ciudadanía a trasladarse de manera responsable y evitar conducir bajo los influjos del alcohol, para no pasar la noche en el “Torito” o “La Vaquita”.

Detalló que quienes sean remitidos el 24 de diciembre recibirán como cena lomo enchilado, espagueti a la parmesana y ensalada de manzana; mientras que el 31 de diciembre el menú será pollo cordon blue, sopa fría y gelatina.

Zavala recordó que el año pasado, durante estas mismas fechas, un total de ocho personas fueron remitidas por conducir en estado de ebriedad: cuatro el 24 de diciembre y cuatro el 31.

Finalmente, reiteró la recomendación de utilizar taxis, transporte por aplicación o designar a un conductor responsable, con el fin de evitar sanciones y, sobre todo, prevenir accidentes.

