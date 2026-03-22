Decomisan Armamento y Más de 70 Dosis de Droga en Matamoros, Tamaulipas

Como resultado del trabajo coordinado con elementos de la Guardia Nacional, personal de la Guardia Estatal adscrito a la Coordinación Municipal de Matamoros logró el aseguramiento de un vehículo, armamento y municiones en distintos puntos del municipio.

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¿Qué encontraron dentro del vehículo asegurado?

En una primera acción, en la Zona Centro, los elementos localizaron un vehículo con las puertas semiabiertas. Al inspeccionarlo, encontraron en su interior dos chalecos tácticos con cuatro placas balísticas, dos armas largas, siete cargadores y 59 municiones, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Posteriormente, durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Solidaridad, el personal de la Guardia Estatal aseguró a un ciudadano que portaba en su mochila 79 bolsas de plástico con sustancias con características de marihuana, cocaína y una sustancia sólida blanquecina.

El detenido, junto con los estupefacientes, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que se encargará de las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

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