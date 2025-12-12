Decomisan Más de Una Tonelada de Pirotecnia y Alcohol Ilegal en Querétaro

Autoridades municipales, estatales y federales implementaron un operativo en distintos puntos de la capital queretana, donde lograron decomisar más de una tonelada de pirotecnia que pretendía comercializarse de manera ilegal, así como más de 600 litros de bebidas alcohólicas que eran comercializados de forma clandestina.

En este dispositivo participaron Protección Civil del estado y del municipio, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Policía Estatal.

¿Dónde se llevó a cabo el operativo?

Las inspecciones se llevaron a cabo en zonas identificadas como puntos de venta irregular, con el objetivo de reducir riesgos y salvaguardar la integridad de la población durante la temporada decembrina.

Las autoridades señalaron que estos operativos continuarán en los próximos días para inhibir tanto el comercio ilegal de pirotecnia como la venta clandestina de alcohol, recordaron que el uso de estos artefactos puede provocar una tragedia.

En caso de detectar la venta ilegal de estos productos puede reportarlos al numero de emergencia 9-1-1.

