Desalojan Congreso de Querétaro por Alarma Contra Incendios Durante Sesión

Durante la sesión para instalar la nueva mesa directiva en el Congreso del Estado, la alarma contra incendios se activó de forma inesperada, lo que obligó al desalojo inmediato del edificio legislativo.

El incidente ocurrió en pleno desarrollo de la sesión, lo que interrumpió temporalmente las actividades. Tras aproximadamente 15 minutos, se permitió el reingreso al recinto, aunque no se ofreció información oficial sobre qué provocó la activación del sistema de alarma.

Hasta el momento, las autoridades del Congreso continúan analizando si se reanudará o no la sesión, mientras se verifica que no existan riesgos en las instalaciones.

Información en desarrollo.

