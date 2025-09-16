Desaparece Adolescente Durante la Noche del 15 de Septiembre en la Zona Centro de SLP

La Fiscalía General del Estado (FGESLP) activó una ficha de Alerta Amber para localizar a Ángel Emmanuel Briano García, un adolescente visto por última vez la noche del 15 de septiembre de 2025 en la Zona Centro de la capital potosina.

Ángel Emmanuel mide aproximadamente 1.78 metros, tiene complexión regular, tez morena clara, cabello corto, ondulado y negro, cejas pobladas, frente mediana, nariz mediana, ojos grandes de color café oscuro, orejas medianas, cara ovalada, boca mediana, labios gruesos y mentón ovalado.

Reportan Adolescente Desaparecido el 15 de Septiembre 2025 en SLP

¿Cuál era su vestimenta al momento de su desaparición?

Como señas particulares, presenta tres lunares, todos del lado izquierdo: uno en la mejilla, otro en la barbilla y uno en el abdomen. En cuanto a su vestimenta al momento de su desaparición, portaba playera blanca tipo polo, pantalón negro de vestir y zapatos negros.

Las autoridades de la FGESLP realizan labores de campo para establecer pronto el paradero del joven, considerando que su integridad pudiera estar en riesgo. Se solicita la colaboración de la ciudadanía para la difusión de la ficha de búsqueda.

Quienes tengan información que pueda ayudar a localizarlo pueden acudir a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, ubicada en la calle Volcán Tacaná #115, Fraccionamiento Cumbres de San Luis, o comunicarse a los teléfonos 444 811 30 39 y 444 204 04 13.

