Detectan un Segundo Narcolaboratorio de Drogas Sintéticas en una Sola Semana en Querétaro

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional localizaron e inhabilitaron un segundo laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, muy cercano al que fue descubierto el pasado 23 de septiembre.

¿Qué encontraron en este segundo narcolaboratorio en Querétaro?

El hallazgo se dio mientras se realizaban patrullajes de vigilancia y reconocimientos en la zona, como parte de las acciones permanentes para combatir el crimen organizado. En el sitio se aseguraron diversos materiales y equipo utilizados para la fabricación de drogas sintéticas:

1,790 litros y 528 kilos de sustancias químicas , presuntamente precursoras.

, presuntamente precursoras. 3 destiladores metálicos .

. 3 reactores metálicos.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones periciales correspondientes.

Ejército desmantela laboratorio de metanfetaminas en Los Trigos; hay fuerte golpe económico al crimen organizado

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas en la comunidad de Los Trigos, ubicada en los límites entre los municipios de El Marqués y Colón, en el estado de Querétaro.

El operativo se llevó a cabo como parte de trabajos de reconocimiento motorizado y despliegue terrestre, en los que participaron efectivos del Ejército y de la división batallón de la Guardia Nacional, de acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

¿Qué fue asegurado en el primer laboratorio localizado?

Durante la intervención, las autoridades localizaron:

18 contenedores vacíos

18 recipientes de metal con aproximadamente 3,800 litros de una sustancia química desconocida

con aproximadamente de una 21 cascos blancos de 20 kg, con sustancias presuntamente utilizadas en la producción de metanfetaminas

de 20 kg, con sustancias presuntamente utilizadas en la producción de metanfetaminas 6 reactores de síntesis orgánica

7 condensadores, elementos clave para la fabricación de drogas sintéticas

Todos los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, quienes ya iniciaron las investigaciones periciales para determinar la composición de las sustancias y continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Afectación millonaria al crimen organizado

De acuerdo con estimaciones de autoridades federales, la afectación económica al crimen organizado por este aseguramiento asciende a 2,378 millones de pesos, lo que representa un duro golpe a las estructuras operativas de grupos dedicados a la fabricación de drogas sintéticas.

