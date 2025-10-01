Detienen a Mujer por Matar a un Hombre con un Arma Punzocortante en Querétaro

Una mujer fue detenida tras una riña ocurrida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Las Américas, en la capital queretana.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la mujer presuntamente agredió con un arma punzocortante a un hombre dentro de una vivienda en la calle Cerro del Peñón. La víctima perdió la vida en el lugar, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

Detienen a la mujer y el caso se encuentra en investigación

Autoridades confirmaron que la Fiscalía ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

En redes sociales circula un video de una cámara de seguridad en el que, presuntamente, se observa que la mujer fue agredida físicamente por el hombre momentos antes, en la vía pública.

La mujer detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía, que determinará su situación legal con base en las investigaciones.