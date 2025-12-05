Balean a Repartidor de Comida Tras Discusión con Cliente en SLP; Hay un Detenido

Una discusión entre particulares terminó en una agresión con arma de fuego en la calle Avanzada y Santos Degollado, donde una persona resultó lesionada. El hecho fue reportado inicialmente como una riña por comités vecinales y el C5, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí.

¿Qué es lo que se sabe del hecho?

Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que la víctima presentaba heridas producidas por disparos de arma de fuego. Tras las primeras indagatorias, se logró detener al presunto agresor, quien además portaba el arma con la que habría realizado las detonaciones. El individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que el incidente no está relacionado con un intento de asalto, sino que derivó de una discusión por la entrega de comida.

Nos reportan originalmente una riña. En la investigación nos señalan que había una persona lesionada por disparos de arma de fuego

La autoridad señaló que este tipo de incidentes no se ha repetido con anterioridad, por lo que no se contempla modificar los protocolos actuales con plataformas de entrega. Sin embargo, reconoció que algunos conflictos surgen por inconformidades en los pedidos.

Finalmente, la SSPC Municipal hizo un llamado a la población a mantener el diálogo y reportar de inmediato cualquier situación que represente un riesgo.