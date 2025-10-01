Ejecutan a Balazos a un Hombre en San Luis Potosí; ¿Cómo Sucedió?

Un hombre de aproximadamente 45 años de edad fue ejecutado a balazos en la colonia Santa Fe, en la capital potosina, la tarde del martes 30 de septiembre.

De acuerdo con los primeros reportes de las corporaciones de seguridad e investigación, el ataque ocurrió en la intersección de las calles Toma de Granaditas y Plan de Iguala, donde varios sujetos a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra la víctima.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar, mientras que vecinos solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia. Al arribar, paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos policiales para permitir las labores de peritaje, y el caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado, que inició una carpeta de investigación para dar con los responsables.

Descartan amenaza de balacera en colegio Salesiano de SLP

Una presunta amenaza de balacera al interior del colegio Salesiano, ubicado en la zona poniente de la capital potosina, generó momentos de pánico e incertidumbre entre padres de familia la mañana de este miércoles.

La alerta surgió a raíz de mensajes virales en redes sociales, donde se afirmaba que habría un ataque armado durante el horario de receso escolar. Ante ello, autoridades activaron los protocolos de seguridad correspondientes, con presencia de elementos de la Policía Municipal y la Guardia Civil Estatal.

El secretario de Seguridad del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Antonio Villa Gutiérrez, confirmó que fue una falsa alarma y explicó que la Policía Cibernética detectó el mensaje desde temprana hora:

Se hizo viral un mensaje a través de redes sociales y teléfonos sobre una posible amenaza en el colegio Salesiano, específicamente en el área de tecnología. Activamos presencia policial y protocolos preventivos, incluyendo revisión de mochilas

Tras realizar un recorrido por las instalaciones del plantel, las autoridades descartaron cualquier situación de riesgo para estudiantes, personal docente y administrativo. Sin embargo, el rumor provocó que varios padres acudieran anticipadamente al colegio a recoger a sus hijos e hijas.

