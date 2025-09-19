En Menos de Cinco Semanas la Nueva Vía Alterna en SLP Ha Sufrido Dos Deslaves

En menos de cinco semanas, la recién inaugurada Vía Alterna en San Luis Potosí ha registrado dos deslaves, el primero ocurrido el 8 de agosto y el segundo el pasado 15 de septiembre, lo que ha generado preocupación entre usuarios y expertos en protección civil.

El ingeniero civil e investigador, Óscar Mendoza, especialista en temas de infraestructura y seguridad vial, advirtió que, si bien la nueva vialidad representa un importante beneficio para la movilidad en la región, requiere intervención inmediata en ciertos tramos para prevenir riesgos mayores a los automovilistas y al transporte pesado.

Son cosas que se pueden corregir con estudios geofísicos y de mecánica de suelos, para evitar taponamientos donde se forman corrientes de agua fuertes

¿A qué se deben los deslaves en la nueva vía alterna?

El experto señaló que las filtraciones de agua en las laderas de la Vía Alterna son visibles, provocadas por las lluvias intensas y atípicas registradas en las últimas semanas, lo que ha saturado el terreno y ocasionado los desprendimientos.

Hace falta señalización adecuada que indique claramente las zonas de deslaves, como ocurre en otras carreteras del país

Finalmente, el especialista recomendó que las autoridades estatales y responsables de la obra continúen con los estudios técnicos sobre la vía, incluyendo la revisión de curvas potencialmente peligrosas, especialmente aquellas utilizadas por el transporte pesado.

