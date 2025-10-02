Encuentran el Cuerpo de un Hombre en Plena Vía Publica en San Juan del Río, Querétaro

La mañana de este jueves, un hombre fue encontrado sin vida sobre la calle Puerto Ciudad del Carmen, en la comunidad de Rancho de en Medio, al oriente del municipio de San Juan del Río.

Te Podría Interesar: Feria Ganadera en Querétaro 2025: Confirman Artistas y Rutas de Transporte Gratuito

¿Qué es lo que se sabe?

De acuerdo con vecinos de la zona, durante la madrugada se escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que derivó en el reporte a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo del cuerpo, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, la cual ya investiga el caso bajo el protocolo de homicidio.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada y continúan las diligencias periciales en el sitio.

Incendio en medidor eléctrico moviliza a cuerpos de emergencia en Tequisquiapan

Un incendio registrado en el medidor y la mufa de una vivienda en la cabecera municipal de Tequisquiapan movilizó este jueves a los cuerpos de emergencia. El siniestro fue presuntamente causado por una falla eléctrica.

Gracias a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan y Protección Civil, el fuego fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.

En la atención del incidente también participó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que realizó el corte del suministro eléctrico para evitar mayores riesgos. Las labores se realizaron en coordinación con Protección Civil Municipal.

Tras el hecho, las autoridades hicieron un llamado a la población para revisar periódicamente sus instalaciones eléctricas y así prevenir accidentes similares.

Historias Recomendadas: