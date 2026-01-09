Encuentran Hombre Sin Vida en Puesto de Periódico de Querétaro; Esto se Sabe

Un hombre de la tercera edad fue localizado inconsciente al interior de un puesto de revistas ubicado en la colonia Satélite, lo que generó la movilización de los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar tras el reporte ciudadano; sin embargo, al realizar la valoración confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

¿Qué es lo que se sabe del caso?

El hombre presuntamente habría ingerido bebidas alcohólicas en compañía de otras personas y, al quedar inconsciente, fue trasladado hasta su lugar de trabajo, un puesto de revistas, donde minutos después perdió la vida.

Ante estos hechos, elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si existe alguna responsabilidad. Asimismo, agentes del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley, a fin de conocer las causas exactas del fallecimiento.

