Estas son las Carreteras Cerradas Hoy 10 de Octubre de 2025 en Querétaro por las Lluvias

Las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas en la Sierra Gorda de Querétaro han provocado severas afectaciones en la infraestructura vial de la región, dejando varias carreteras bloqueadas por deslaves, derrumbes y desbordamientos de cuerpos de agua.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, uno de los puntos más críticos es el bloqueo de la carretera San Juan del Río–Xilitla, a causa de un derrumbe que obstaculiza por completo el paso vehicular. Esta vialidad es clave para la conexión entre distintos municipios serranos y otras regiones del estado.

Noticia Relacionada: Muere Menor Tras Deslave de Tierra en Comunidad de Pinal de Amoles, Querétaro

¿Qué otras carreteras están afectadas o cerradas por lluvias en Querétaro?

1. Carretera San Juan del Río – Xilitla

Bloqueada por derrumbe

Uno de los principales accesos a la Sierra Gorda

2. Carretera Federal 120 (San Juan del Río – Xilitla)

Deslaves registrados en varios tramos , especialmente en Pinal de Amoles .

, especialmente en . Afectaciones parciales con reducción de circulación.

3. Camino Ahuacatlán – Santa Águeda (Pinal de Amoles)

Bloqueado por deslaves.

4. Camino El Llano – San Pedro Escanela (Pinal de Amoles)

Intransitable por derrumbes.

5. Carreteras internas en Jalpan de Serra

Inundaciones y desbordamiento de presa y río .

y . Algunas vialidades locales están cerradas por precaución

Las autoridades estatales, incluyendo Policía Estatal, Protección Civil y la Comisión Estatal de Infraestructura, informaron que desde la madrugada han desplegado personal y maquinaria para evaluar daños, atender a las familias afectadas y comenzar con las labores de limpieza y reapertura de caminos.

La suspensión de clases en los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco continuará como medida preventiva, mientras persista el riesgo de traslados inseguros por las condiciones del clima y las carreteras.

Protección Civil exhortó a la población a evitar transitar por las zonas afectadas, mantenerse en resguardo y seguir únicamente información oficial a través de los canales institucionales.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que las lluvias continuarán en las próximas horas, por lo que se mantiene la alerta en la región.

Historias Recomendadas: