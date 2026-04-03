Inicio Queretaro Evita Cierres Viales Este Viernes Santo en Querétaro; Puedes Tomar Estas Rutas

Evita Cierres Viales Este Viernes Santo en Querétaro; Puedes Tomar Estas Rutas

|

Redacción: N+

-

Este viernes habrá cierres viales en el Centro Histórico de Querétaro por la Procesión del Silencio.

Cierres por Procesión del Silencio en Querétaro

Cierres por Procesión del Silencio en Querétaro. Foto: N+

COMPARTE:

Este viernes se implementarán cierres viales en el Centro Histórico de Querétaro con motivo de la Procesión del Silencio.

Las restricciones estarán vigentes de las 15:00 a las 00:00 horas en el primer cuadro de la ciudad. El polígono de cierres comprende las calles Zaragoza, 15 de Mayo, Circunvalación y Juárez, donde no se permitirá la circulación vehicular.

Noticia Relacionada: Semana Santa 2026 en Querétaro: Actividades, Horarios y Recomendaciones

¿Qué calles estarán cerradas?

Las autoridades informaron que desde las 07:00 horas deberán retirarse los vehículos estacionados en las siguientes vialidades:

  • Felipe Luna
  • 5 de Mayo
  • Pasteur
  • Reforma
  • Juárez
  • Ángela Peralta
  • Corregidora
  • Independencia
  • Manuel Acuña

Esto con el fin de facilitar la logística del evento.

Rutas alternas

Se recomienda a los automovilistas utilizar avenidas principales como:

  • Constituyentes
  • Universidad
  • Bernardo Quintana

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar previsiones, anticipar sus traslados y respetar las indicaciones viales para evitar contratiempos durante el desarrollo de esta actividad religiosa.

Historias Recomendadas:

Sociedad
Inicio Queretaro Evita cierres viales hoy 3 de abril 2026 en queretaro puedes tomar estas rutas