Evita Cierres Viales Este Viernes Santo en Querétaro; Puedes Tomar Estas Rutas
Redacción: N+
Este viernes habrá cierres viales en el Centro Histórico de Querétaro por la Procesión del Silencio.
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Este viernes se implementarán cierres viales en el Centro Histórico de Querétaro con motivo de la Procesión del Silencio.
Las restricciones estarán vigentes de las 15:00 a las 00:00 horas en el primer cuadro de la ciudad. El polígono de cierres comprende las calles Zaragoza, 15 de Mayo, Circunvalación y Juárez, donde no se permitirá la circulación vehicular.
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¿Qué calles estarán cerradas?
Las autoridades informaron que desde las 07:00 horas deberán retirarse los vehículos estacionados en las siguientes vialidades:
- Felipe Luna
- 5 de Mayo
- Pasteur
- Reforma
- Juárez
- Ángela Peralta
- Corregidora
- Independencia
- Manuel Acuña
Esto con el fin de facilitar la logística del evento.
Rutas alternas
Se recomienda a los automovilistas utilizar avenidas principales como:
- Constituyentes
- Universidad
- Bernardo Quintana
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar previsiones, anticipar sus traslados y respetar las indicaciones viales para evitar contratiempos durante el desarrollo de esta actividad religiosa.
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