Evita Cierres Viales Este Viernes Santo en Querétaro; Puedes Tomar Estas Rutas

Este viernes se implementarán cierres viales en el Centro Histórico de Querétaro con motivo de la Procesión del Silencio.

Las restricciones estarán vigentes de las 15:00 a las 00:00 horas en el primer cuadro de la ciudad. El polígono de cierres comprende las calles Zaragoza, 15 de Mayo, Circunvalación y Juárez, donde no se permitirá la circulación vehicular.

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¿Qué calles estarán cerradas?

Las autoridades informaron que desde las 07:00 horas deberán retirarse los vehículos estacionados en las siguientes vialidades:

Felipe Luna

5 de Mayo

Pasteur

Reforma

Juárez

Ángela Peralta

Corregidora

Independencia

Manuel Acuña

Esto con el fin de facilitar la logística del evento.

Rutas alternas

Se recomienda a los automovilistas utilizar avenidas principales como:

Constituyentes

Universidad

Bernardo Quintana

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar previsiones, anticipar sus traslados y respetar las indicaciones viales para evitar contratiempos durante el desarrollo de esta actividad religiosa.

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