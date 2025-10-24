Fatal Accidente en la México–Querétaro; Una Persona Pierde la Vida al Ser Arrollada

Una persona perdió la vida la mañana de este viernes tras ser atropellada sobre la carretera federal México–Querétaro, a la altura de la comunidad de El Carmen, frente al Parque Industrial Bernardo Quintana.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría intentado cruzar la vialidad cuando fue impactada por un vehículo en movimiento, lo que provocó que saliera proyectada sobre la carpeta asfáltica y posteriormente fuera arrollada por otros automóviles que circulaban por la zona.

Noticia Relacionada: Continúa la Campaña de Exhumación en Querétaro con Descuentos del 67%

El cuerpo de la víctima fue trasladado al anfiteatro para su identificación

El accidente generó un severo congestionamiento vehicular con dirección a la ciudad de Querétaro, agravado por las obras de mantenimiento que se realizan actualmente en ese tramo carretero.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área para permitir los trabajos del Servicio Médico Forense (SEMEFO), encargado del levantamiento del cuerpo.

Personal de la Policía de Investigación del Delito (PID) recabó las evidencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación que será iniciada por la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ).

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro, en espera de que sus familiares acudan a identificarlo y realizar los trámites para su sepultura.

Más de 4 mil 800 fallecimientos registrados en Querétaro durante 2025

Hasta septiembre de este año, el Municipio de Querétaro ha registrado 4 mil 822 fallecimientos, según informó la directora del Registro Civil Municipal, Gabriela Valencia.

De acuerdo con la funcionaria, el 17% de los casos corresponde a inhumaciones, mientras que el resto fueron cremaciones o traslados a otros lugares. Esto representa un promedio mensual de 536 defunciones, equivalentes a 18 trámites diarios.

La Oficialía del Jardín Guerrero concentra la mayoría de los registros, con 3 mil 511 actas, lo que equivale al 73% del total. Le siguen la Oficialía 5, ubicada en la delegación Josefa Vergara, con el 9%, y la de Santa Rosa Jáuregui, con el 6%; el resto se distribuye entre las demás oficialías municipales.

En cuanto a las causas de fallecimiento, el 89% se debe a causas naturales o enfermedades, mientras que el 11% restante está relacionado con situaciones no médicas: accidentes (4%), agresiones (2%) y autolesiones (2%).

Estos datos reflejan el trabajo diario del Registro Civil Municipal, que continúa brindando atención a las familias queretanas en uno de los trámites más sensibles y necesarios.

Historias Recomendadas: