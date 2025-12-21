Fatal Riña en Comunidad de San Juan del Río, Deja un Hombre Sin Vida

Durante la madrugada de este domingo se registró una riña en la comunidad de Senegal de Palomas, perteneciente al municipio de San Juan del Río, donde un hombre resultó lesionado por arma de fuego y posteriormente perdió la vida en un hospital privado de la cabecera municipal.

¿Qué es lo que se sabe del hecho?

Tras el enfrentamiento la víctima fue trasladada por sus propios familiares para recibir atención médica; sin embargo, falleció minutos después debido a la gravedad de la herida.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de un hombre presuntamente relacionado con los hechos, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

