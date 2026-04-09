FGR Asegura Presunta Mina Clandestina de Mercurio en Peñamiller, Querétaro

La Fiscalía General de la República (FGR) en Querétaro llevó a cabo el aseguramiento de una mina presuntamente clandestina en el municipio de Peñamiller, como parte de una investigación por delitos relacionados con la sustracción ilícita de minerales.

La indagatoria se inició tras una denuncia anónima recibida por elementos de la Policía Federal Ministerial, en la que se alertaba sobre la presencia de un grupo de personas armadas en la comunidad de La Plazuela. De acuerdo con el reporte, estas personas realizaban actividades de extracción ilegal de mercurio y presuntamente intimidaban a los habitantes de la zona.

¿Qué informó la PROFEPA sobre la situación legal de la mina?

El agente del Ministerio Público Federal tomó la conducción del caso y ordenó diversas diligencias para verificar los hechos denunciados. Como parte de la investigación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) confirmó que la mina señalada no cuenta con autorización vigente para la explotación de recursos minerales.

Durante el operativo, las autoridades localizaron diversos indicios relacionados con la extracción ilícita, entre ellos herramientas industriales tipo malacate, material con características de explosivo, costales con material pétreo y un recipiente con una sustancia líquida con propiedades similares al mercurio.

Asimismo, se llevó a cabo el aseguramiento del inmueble utilizado como mina, mientras continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad de los involucrados.