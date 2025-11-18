Fiscalía Confirma Homicidio de Dos Personas en Ahualulco, SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó el homicidio de dos personas cuyos cuerpos fueron localizados cerca de la entrada principal de la comunidad de Paso Blanco, en el municipio de Ahualulco.

Nota Relacionada: Asesinan a un Elemento de la Guardia Civil en San Luis Potosí; Esto Sabemos

La institución informó que se realizan diversas acciones de investigación para esclarecer los hechos que derivaron en la muerte de ambas víctimas, quienes aún no han sido identificadas.

La Fiscalía indicó que mantiene abiertas varias líneas de investigación y continuará con las diligencias necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Detienen a mujer por homicidio de su pareja en fraccionamiento Español

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que agentes del Ministerio Público presentaron ante un Juez de Control a Daniela “N”, de 25 años, quien fue detenida en flagrancia después de herir con un arma blanca a su pareja en el fraccionamiento Español, en la capital potosina.

La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida debido a la lesión ocasionada con un cuchillo.

La detención de la señalada fue realizada por elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes la pusieron a disposición de la autoridad investigadora para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Historias Recomendadas: