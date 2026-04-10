Fiscalía de SLP Usará Habilidades de Lucha Libre como Agravante Contra Alberto “N”

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que utilizará como agravante el conocimiento en artes marciales de Alberto “N”, para fortalecer la acusación en su contra por el delito de violencia familiar cometido presuntamente en agravio de su pareja.

De acuerdo con la fiscal general, Manuela García Cázares, este elemento será considerado dentro del proceso penal, al tratarse de una habilidad que pudo haber incrementado el nivel de daño durante la agresión.

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¿Por qué se detuvo a Alberto "N"?

El imputado fue detenido luego de que la víctima solicitara apoyo a las autoridades tras sufrir un ataque físico en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico, en la capital potosina.

La fiscalía detalló que la mujer presentaba diversas lesiones en el cuerpo, entre ellas golpes en un ojo y en un brazo. Además, se informó que, aunque es la primera denuncia formal, ya se integró y judicializó la carpeta de investigación correspondiente.

Actualmente, Alberto “N” permanece en prisión preventiva en el penal de La Pila, luego de que un juez determinara legal su detención, mientras continúan las investigaciones para definir su situación jurídica.

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