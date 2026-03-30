Granizada Sorprende a Soledad y Santa María del Río, San Luis Potosí

Una intensa granizada se registró en distintos puntos de la zona metropolitana de San Luis Potosí, principalmente en los rumbos de Ciudad Satélite y la comunidad de Valle de la Palma, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, así como en el Santuario de Torrecitas, en Santa María del Río.

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¿Hubo daños tras la intensa granizada registrada en Soledad y alrededores?

De acuerdo con reportes ciudadanos, la precipitación se presentó con fuerza durante varios minutos, lo que provocó acumulación de granizo en calles y áreas abiertas, especialmente en zonas cercanas a la carretera a Rioverde.

En la capital potosina, por su parte, se ha registrado lluvia ligera e intermitente en diversos sectores de la ciudad.

Hasta el momento, autoridades no han reportado personas lesionadas ni afectaciones mayores derivadas de estos fenómenos meteorológicos.

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