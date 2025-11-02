Guardia Civil Estatal Repele Agresión Armada en Rioverde

Elementos de la Guardia Civil Estatal repelieron una agresión armada durante un operativo en la localidad de La Boquilla, en Rioverde.

Agentes de la Guardia Civil Estatal realizaron una intervención en la localidad de La Boquilla, municipio de Rioverde, luego de recibir un reporte por detonaciones de arma de fuego. Durante la movilización, civiles armados intentaron agredir a los oficiales y al repeler el ataque, los presuntos responsables huyeron del lugar.

En la zona fue asegurada una camioneta, así como diversos objetos utilizados presuntamente por integrantes de grupos criminales.

El dispositivo se mantuvo activo durante varias horas, con recorridos estratégicos para intentar localizar a los agresores.

El reporte de la Guardia Civil indica que no se registraron lesionados y que la situación fue controlada sin poner en riesgo a la población.

Las autoridades informaron que, tras el operativo, se mantiene la vigilancia en la zona y el resto de los hechos serán canalizados por las vías oficiales.

Muere comandante del Grupo Acción y Reacción tras Ataque Armado en Hidalgo, Coahuila

El comandante Miguel Ángel Martínez Hernández del Grupo de Acción y Reacción en la región norte de Coahuila, falleció la madrugada de este 27 de octubre, luego de permanecer varios días hospitalizado tras resultar herido en un enfrentamiento registrado en el municipio de Hidalgo.

El mando policial recibió un impacto de bala en el rostro, por lo que inicialmente fue atendido en un hospital de Piedras Negras, y posteriormente trasladado a Saltillo para una intervención quirúrgica. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado de salud se complicó y finalmente perdió la vida.

