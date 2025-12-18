Guardia de Seguridad Agrede a Conductor en la Central Camionera de San Juan del Río

Durante los primeros minutos de este jueves, un conductor resultó lesionado tras ser presuntamente agredido por un guardia de seguridad privada en la Central Camionera de San Juan del Río. De acuerdo con los primeros reportes, testigos del hecho solicitaron apoyo al número de emergencias 9-1-1, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes lograron la detención del presunto agresor.

Noticia Relacionada: AMEQ Asegura Dos Vehículos por Ofrecer Transporte Ilegal en Querétaro

¿Qué daños sufrió el conductor tras la agresión del guardia?

Paramédicos del Centro de Regulación de Urgencias Médicas (CRUM) brindaron atención al conductor, quien presentó una lesión en uno de los brazos y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El incidente generó afectaciones momentáneas en el estacionamiento de la terminal camionera; sin embargo, la circulación se normalizó tras el retiro del vehículo involucrado. Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las investigaciones para determinar responsabilidades.

Detienen a mujer por presunta violencia familiar en la colonia Indeco

Una mujer fue detenida por elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, luego de un reporte realizado a la Línea Única de Emergencias 9-1-1 en la colonia Indeco, ubicada en la zona oriente del municipio.

De acuerdo con la información oficial, al arribar al domicilio señalado, los oficiales observaron a una mujer agrediendo físicamente a una adulta mayor. La víctima identificó a la presunta agresora como su hija y la señaló directamente como responsable de los hechos.

Ante esta situación, los policías procedieron a la detención de la mujer, quien fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal.

Historias Recomendadas: