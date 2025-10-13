Hallan a Dos Personas Sin Vida en Rioverde, SLP: Fiscalía Investiga el Doble Homicidio

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, confirmó el homicidio de dos personas en el municipio de Rioverde ocurrido la tarde de este domingo. La institución dio a conocer que abrió una carpeta de investigación bajo los protocolos correspondientes por el hecho ocurrido en calles de la comunidad Ildefonso Turrubiartes en la zona media.

Servicios periciales y elementos de la Policía de Investigación acudieron al sitio, lugar donde se localizaron dos personas sin vida con varias lesiones visibles producidas por arma de fuego.

Siete personas detenidas por vínculos con grupos delictivos en SLP

Durante el fin de semana, la Guardia Civil de San Luis Potosí logró la captura de un total de 7 personan relacionadas con grupos delictivos que operan en la zona metropolitana. En una primera acción, se detuvieron a cuatro hombres por los delitos de ataque peligroso, posesión de droga y portación de arma de fuego. A las personas se les encontraron dosis de cocaína, piedra y 3 armas de fuego.

En una segunda acción se realizó una incursión operativa en la colonia Residencial del Bosque que terminó con la captura de tres mujeres por portación de arma de fuego y posesión de droga.

