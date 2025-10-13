Hallan a Hombre Sin Vida en Cuerpo de Agua de Cadereyta de Montes; Esto Sabemos

La tarde del domingo, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en un cuerpo de agua ubicado en la comunidad de Boyé, perteneciente al municipio de Cadereyta de Montes.

En las labores de recuperación participaron elementos de Bomberos Voluntarios de Cadereyta, Protección Civil, así como personal de la Policía Municipal y Estatal, quienes acudieron al sitio tras recibir el reporte ciudadano.

¿Qué información se sabe de la víctima?

El cuerpo fue extraído del agua y quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, que ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Ante lo ocurrido, las autoridades hicieron un llamado a la población a extremar precauciones al transitar o permanecer cerca de cuerpos de agua naturales o artificiales, ya que las lluvias recientes pueden aumentar el riesgo de accidentes.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre la identidad del fallecido ni las posibles causas del deceso.

Un menor fallecido y miles de afectados por lluvias en la Sierra Gorda

Las fuertes lluvias en la Sierra Gorda de Querétaro han dejado 109 comunidades incomunicadas y 195 sin energía eléctrica. Además, se confirmó el fallecimiento de un menor en Pinal de Amoles tras un deslave. Más de 2,500 productores agrícolas también resultaron afectados por la pérdida de cultivos y la falta de acceso a sus parcelas.

La carretera federal 120 se encuentra en estado crítico, con riesgo de cierre total debido a deslizamientos. Autoridades estatales, municipales y federales, junto con el Ejército Mexicano, trabajan en la recuperación de la zona. El gobernador sostuvo una reunión virtual con la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitando apoyo urgente para restablecer vías de comunicación y el suministro de energía eléctrica.

