Hallan Presunta Granada en Villas de Santiago Tras Operativo y Detención de Siete Personas

Localizan granada en Villas de Santiago este sábado, luego del operativo del viernes

Luego de los hechos ocurridos el pasado viernes, cuando elementos de la Policía Estatal de Querétaro detuvieron a siete personas presuntamente relacionadas con delitos de alto impacto en la colonia Villas de Santiago, este sábado se registró un nuevo hallazgo en la zona.

Vecinos que limpiaban el exterior de sus hogares reportaron el descubrimiento de un objeto con características de granada sobre la calle Santiago Comatlán, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y del ejército para asegurar el área.

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Hallazgo de Presunta Granada en Querétaro

El hallazgo se dio después de que la Policía Estatal realizó el operativo, por lo que se presume que el objeto pudo haber sido perdido en la huida de los sospechosos.

Los siete hombres detenidos fueron informados de sus derechos conforme a los protocolos policiales y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, que determinará su situación jurídica y su posible relación con otros hechos delictivos.

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