Hombre Muere Mientras Comía Chicharrones de Res en un Mercado de Amealco de Bonfil

Un hombre recién llegado de Estados Unidos perdió la vida la tarde de este lunes en la zona de comida del mercado municipal de Amealco de Bonfil, luego de sufrir un fuerte dolor en el pecho mientras compartía alimentos con su familia.

¿Qué fue lo que provocó que el hombre colapsara de manera tan repentina?

De acuerdo con testigos, el hombre comenzó a sentirse mal mientras comía chicharrones de res, por lo que de inmediato intentaron auxiliarlo y solicitaron apoyo al 9-1-1. Sin embargo, cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, el hombre ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del fallecimiento, mientras que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo.

Sus familiares, originarios de la comunidad de Santa Lucía, en el municipio de San Juan del Río, permanecieron en el sitio visiblemente consternados. Señalaron que esperan recibir el cuerpo en las próximas horas para poder darle cristiana sepultura.

Prevén llegada de 15 mil migrantes queretanos para fiestas decembrinas

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño, informó que alrededor de 15 mil migrantes queretanos regresarán al estado para reunirse con sus familias durante las próximas festividades decembrinas.

Será el 17 de diciembre cuando los connacionales partirán desde Laredo, Texas, para ser acompañados en caravana hasta los distintos municipios de Querétaro. De acuerdo con la autoridad, se estima que viajen en cerca de 3 mil vehículos.

Gudiño explicó que se han sostenido reuniones de coordinación con Protección Civil, la Guardia Nacional y los presidentes municipales, quienes apoyarán con elementos policiacos y personal de protección civil para reforzar la seguridad del trayecto.

Además de los queretanos, se espera la participación de migrantes originarios de otros estados como San Luis Potosí, Hidalgo y Guanajuato, quienes aprovecharán el operativo para trasladarse de forma más segura.

El secretario reiteró que el objetivo del dispositivo es garantizar un traslado seguro para todas las familias que integren esta edición de la Caravana Migrante.

