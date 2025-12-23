Impugnarán Libertad Condicional de Exfuncionario Sentenciado por Abuso a Menor en SLP

La Fiscalía General del Estado informó que impugnará la libertad condicional otorgada a Alejandro “N”, exfuncionario del DIF estatal que cumplía una sentencia por abuso en agravio de una menor de edad.

La fiscal del estado, Manuela García Cázares, explicó que la Fiscalía fue convocada a una audiencia en la que la defensa del sentenciado solicitó el beneficio de preliberación. Aunque el Ministerio Público manifestó su inconformidad, el juez determinó que Alejandro “N” cumplía con los requisitos legales y ordenó su liberación bajo ciertas condiciones.

¿Por qué la Fiscalía impugnará la libertad condicional otorgada al exfuncionario del DIF?

La titular de la Fiscalía señaló que uno de los principales motivos de inconformidad fue no contar con información completa sobre la conducta del sentenciado dentro del centro penitenciario, ya que la dependencia había solicitado dichos datos a la Dirección de Prevención y Reinserción Social, sin que estos fueran entregados oportunamente.

García Cázares detalló que esta falta de información impidió evaluar de manera integral si el exfuncionario cumplía con los criterios necesarios para acceder a la libertad condicional, particularmente en lo relacionado con su comportamiento durante la reclusión.

Durante la audiencia, la defensa argumentó que se cumplió con el pago de la reparación del daño por un monto de 40 mil pesos, elemento que fue considerado por el juez para conceder el beneficio.

La fiscal aseguró que la Fiscalía procederá a impugnar la resolución judicial, al considerar que no se contaba con todos los elementos necesarios para otorgar la libertad condicionada, por lo que será un tribunal quien determine si la decisión del juez se mantiene o se revoca.