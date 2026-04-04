Incendio en Parque Industrial Genera Humo Visible en Querétaro

La tarde de este sábado, un fuerte incendio generó una intensa movilización de bomberos y personal de Protección Civil en el municipio de San Juan del Río.

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¿Qué provocó la gran columna de humo en la ciudad?

El siniestro, que involucró plástico, basura y tarimas, provocó una gran columna de humo negro que fue visible desde distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con reportes de las autoridades, el fuego se originó a partir de un incendio de pastizal y se extendió hasta la parte trasera de una empresa ubicada en el Nuevo Parque Industrial.

Elementos de Bomberos y Protección Civil trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara a otras áreas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

Tras varios minutos de labores, los equipos de emergencia lograron controlar el incendio y concluir las tareas de extinción sin mayores incidentes.

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