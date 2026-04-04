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Incendio en Parque Industrial Genera Humo Visible en Querétaro

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Redacción: N+

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Un incendio de pastizal se extendió a una empresa en el Nuevo Parque Industrial de San Juan del Río, generando una gran columna de humo negro visible en la ciudad.

Humo Alerta en San Juan del Río

Humo Alerta en San Juan del Río. Foto: N+

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La tarde de este sábado, un fuerte incendio generó una intensa movilización de bomberos y personal de Protección Civil en el municipio de San Juan del Río.

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¿Qué provocó la gran columna de humo en la ciudad?

El siniestro, que involucró plástico, basura y tarimas, provocó una gran columna de humo negro que fue visible desde distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con reportes de las autoridades, el fuego se originó a partir de un incendio de pastizal y se extendió hasta la parte trasera de una empresa ubicada en el Nuevo Parque Industrial.

Elementos de Bomberos y Protección Civil trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara a otras áreas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

Tras varios minutos de labores, los equipos de emergencia lograron controlar el incendio y concluir las tareas de extinción sin mayores incidentes.

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