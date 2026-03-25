Incendio en Zona Comercial Deja Fuertes Daños Materiales en Xilitla, SLP

Un incendio consumió dos locales comerciales en el Pueblo Mágico de Xilitla, San Luis Potosí, lo que generó alarma entre habitantes y turistas que se encontraban en la zona.

De acuerdo con autoridades municipales, el siniestro se originó en una joyería y se propagó rápidamente, provocando una intensa columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Elementos de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y trabajaron durante varias horas para sofocar el fuego.

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¿Cómo se logró controlar el incendio?

Ante el riesgo de que las llamas alcanzaran otros inmuebles, se implementaron acciones para contener el incendio y evitar su propagación a negocios cercanos.

El ayuntamiento destacó que la pronta intervención de los cuerpos de emergencia, así como el apoyo de comerciantes que auxiliaron con tinas de agua, permitió controlar la situación de manera más rápida.

Finalmente, las autoridades confirmaron que el incendio dejó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

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