Autoridades Investigan Maltrato a un Burro en Cadereyta de Montes en Querétaro

Autoridades de Querétaro investigan un presunto caso de maltrato animal ocurrido en la comunidad de Boyé, municipio de Cadereyta de Montes, luego de que circulara en redes sociales un video donde se observa a dos jóvenes manipulando fuegos pirotécnicos en contra de un burro.

En la grabación, que comenzó a difundirse el domingo 9 de noviembre, se aprecia a los jóvenes sujetando al animal con una cuerda, mientras le colocan artefactos pirotécnicos que posteriormente encienden, provocando que el burro huya asustado.

¿Podrán las autoridades sancionar a los responsables del maltrato al burro en Boyé?

Tras la difusión del material, la presidenta municipal de Cadereyta de Montes,Querétaro, se pronunció en sus redes sociales especificando que ya el equipo jurídico y el CAAM tienen instrucciones para investigar los hechos.

Por otra parte la directora del Centro Ecuestre y de Equinoterapia de Colón presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro, solicitando que se investigue a los presuntos responsables por actos de crueldad hacia los animales.

Colectivos y usuarios en redes sociales exigieron justicia y sanciones ejemplares, recordando que el maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal del Estado de Querétaro.

Las autoridades ministeriales ya analizan el video para identificar a los involucrados y determinar las acciones legales correspondientes.

