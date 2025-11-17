Joven Perdió la Vida al Entrar a Nadar en un Cuerpo de Agua de Querétaro

Un joven de 18 años perdió la vida este lunes después de ingresar a nadar a un cuerpo de agua ubicado en la comunidad de Soledad del Río, donde se encontraba acompañado de dos amigos. El suceso ha generado preocupación entre habitantes de la zona, quienes señalan que este tipo de espacios naturales suelen representar un riesgo, especialmente durante temporadas en las que el nivel del agua aumenta o el fondo se vuelve inestable.

¿Qué tan seguros son realmente estos espacios para actividades recreativas?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el joven habría quedado atrapado entre el lodo y la hierba acumulada en el fondo, lo que le impidió salir a la superficie a pesar de los intentos por liberarse. Habitantes de la comunidad comentan que, aunque el lugar es frecuentado por jóvenes, no cuenta con señalizaciones ni advertencias visibles que alerten sobre la profundidad o las condiciones del terreno.

Los amigos del joven, al percatarse de lo ocurrido, llamaron de inmediato al número de emergencias 9-1-1, lo que movilizó a Bomberos Voluntarios, Protección Civil y Seguridad Pública. Elementos de rescate iniciaron un operativo que se prolongó durante un par de horas, debido a la escasa visibilidad bajo el agua y la densidad del lirio y el sedimento del fondo.

Finalmente, los rescatistas localizaron y recuperaron el cuerpo, que fue llevado a la orilla ante la presencia de familiares que arribaron al sitio tras ser notificados. La zona quedó acordonada para permitir las labores del Servicio Médico Forense (Semefo), encargado del levantamiento del cuerpo y de trasladarlo a la morgue para la necropsia correspondiente.

