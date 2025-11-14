Joven Resulta Gravemente Herido Tras Ataque de una Jauría en SLP

Una persona resultó gravemente herida después de ser atacada por una jauría de perros en las inmediaciones del Hospital General de Zona No. 50 del IMSS, al oriente de la capital potosina.

De acuerdo con testigos, el joven caminaba por la zona cuando un grupo numeroso de canes lo rodeó y comenzó a morderlo repetidamente. Vecinos y transeúntes intentaron intervenir para alejar a los animales, pero las lesiones ya eran de consideración.

¿Cuál es el estado de salud de la persona afectada?

Tras ser auxiliado, el afectado fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece internado. Las autoridades médicas reportan su estado de salud como delicado, debido a las múltiples heridas provocadas durante el ataque.

Hasta el momento no se ha informado si se iniciarán acciones para capturar a los perros involucrados o implementar medidas de control en la zona.

Fiscalía determina no ejercer acción penal en caso de perro arrollado por patrulla en San Juan del Río, Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro concluyó la investigación relacionada con el atropellamiento de un perro chihuahua llamado Simba, ocurrido el pasado 4 de septiembre en la colonia Fundadores del municipio de San Juan del Río, y resolvió el no ejercicio de la acción penal, al determinar que los hechos no constituyen delito.

El caso generó indignación en redes sociales después de que se difundiera un video donde se observa a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrollar al animal sin detener la marcha ni brindar atención posterior.

De acuerdo con la Fiscalía, tras analizar los elementos recabados, se determinó que no existen causales para imputar responsabilidad penal a los involucrados, por lo que la carpeta de investigación quedó oficialmente cerrada.

Hasta el momento, el municipio no ha informado si se aplicarán sanciones administrativas o medidas internas relacionadas con la actuación de los elementos que conducían la unidad.

