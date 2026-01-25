Localizan a las Tres Adolescentes Reportadas como Desaparecidas en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que fueron localizadas tres adolescentes que habían sido reportadas como no localizadas desde el pasado 17 de enero.

Tras dar continuidad a los trabajos de búsqueda, se logró la localización de Citlali Pérez Oria, Carmen Esmeralda Mendieta Oviedo y Marjorie Tamayo Ayquipa, gracias a la coordinación y sinergia entre la Fiscalía General del Estado de Querétaro, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de San José de Iturbide.

¿Cómo fue posible su pronta localización?

De acuerdo con la autoridad, el resultado se obtuvo mediante el trabajo conjunto y la colaboración interinstitucional entre las corporaciones involucradas.

Las adolescentes fueron encontradas en buen estado de salud y serán trasladadas para la realización de las valoraciones médicas y psicológicas correspondientes, conforme a los protocolos establecidos.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro reiteró su compromiso de mantener acciones de coordinación interinstitucional para la búsqueda inmediata y la protección de niñas, niños y adolescentes, priorizando en todo momento su bienestar e integridad.

