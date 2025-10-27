Localizan Hombre Sin Vida con Heridas de Bala; Era Conocido como “El Oliver” en Querétaro

El cuerpo sin vida de un hombre en la esquina de las calles Tijuana y Aguascalientes, en la zona conocida como Las Margaritas, perteneciente a la comunidad de San José el Alto, en la capital queretana.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada con el apodo de “El Oliver”, presentaba impactos de arma de fuego. Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado de Querétaro acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

La zona fue acordonada mientras personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios que permitan esclarecer el crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre los posibles responsables ni el móvil del homicidio, aunque se mantiene una línea de investigación abierta por parte de la Fiscalía estatal.

Noticia Relacionada: Continúa la Campaña de Exhumación en Querétaro con Descuentos del 67%

Detienen a tres personas en Pedro Escobedo; uno portaba un rifle sin licencia

Elementos de la Policía Municipal de Pedro Escobedo detuvieron a tres personas en la comunidad de San Clemente, luego de que fueran reportadas por circular a exceso de velocidad e ingerir bebidas alcohólicas a bordo de un vehículo.

De acuerdo con el reporte oficial, los oficiales atendieron una denuncia ciudadana que alertaba sobre el comportamiento riesgoso de los tripulantes, quienes ponían en peligro a los habitantes de la zona. Al realizarles una inspección, se localizó un rifle sin licencia dentro de la unidad.

Por este motivo, uno de los ocupantes fue detenido y presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por portación ilegal de arma de fuego, mientras que los otros dos sujetos fueron remitidos ante el juez cívico por faltas administrativas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa o conductas que representen riesgo a la seguridad pública, a través de los números de emergencia.

Historias Recomendadas: