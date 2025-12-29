Localizan Toma Clandestina de Hidrocarburo en Comunidad de San Javier, Querétaro

La noche de este domingo, elementos de la Policía Municipal localizaron una toma clandestina de hidrocarburo en una zona de sembradío de la comunidad de San Javier, en el municipio de San Juan del Río.

¿Cómo dieron con la toma clandestina de hidrocarburo?

El hallazgo se realizó durante un recorrido de vigilancia, luego de que los uniformados detectaran un fuerte olor a combustible, así como la presencia de vehículos sospechosos en el área. Al inspeccionar el lugar, se aseguraron 12 bidones, uno de ellos con aproximadamente 30 por ciento de su capacidad, además de tres camionetas.

La zona fue acordonada y resguardada con apoyo de Protección Civil, personal del Ejército Mexicano y trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de prevenir riesgos y controlar la situación.

El sitio quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

