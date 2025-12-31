Locatarios se Enfrentan a Policías en la Central de Abastos de Querétaro; Esto Sabemos

La mañana de este miércoles se registró un incidente en la Central de Abasto de la ciudad de Querétaro, luego de que elementos de la Policía Municipal, a través de un operativo de la división K9, intentaron ingresar a las instalaciones.

¿Qué fue lo que originó el problema?

De acuerdo con los primeros reportes, decenas de locatarios se opusieron a la intervención policial, lo que derivó en agresiones y daños a patrullas oficiales durante el altercado.

Ante la resistencia y los actos violentos registrados, los oficiales optaron por retirarse del lugar con el objetivo de evitar que la situación escalara y se generara una confrontación mayor.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas o lesionadas, ni han precisado los motivos del operativo. Se espera que en las próximas horas se emita información oficial al respecto.

