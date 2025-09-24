Muere Hombre Atropellado en la Carretera 57 en Dirección de Querétaro a CDMX

Un trágico accidente se registró la mañana de este martes sobre la carretera federal 57, a la altura de la comunidad de El Colorado, en dirección a la Ciudad de México, donde un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo.

Según los primeros informes, el hombre intentaba cruzar a pie la transitada vialidad, cuando fue embestido por un automóvil a alta velocidad. Testigos del hecho dieron aviso inmediato a través del número de emergencias 911, lo que activó la movilización de los cuerpos de auxilio.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y paramédicos del municipio de El Marqués, quienes encontraron a la víctima tendida sobre el asfalto. Luego de realizar la valoración médica correspondiente, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar la zona para evitar nuevos incidentes.

El conductor responsable huyó del lugar al momento

Según testigos, el presunto responsable del atropellamiento se dio a la fuga, por lo que hasta el momento se desconoce el tipo de vehículo involucrado en el incidente.

El área fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona hasta el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargó del levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Muere Trabajador Atropellado en la Lateral de 5 de Febrero; el Conductor fue Detenido

Un trágico accidente se registró la mañana de este lunes sobre la lateral de avenida 5 de Febrero, con dirección a San Luis Potosí, a la altura de la colonia Benito Juárez, en el municipio de Querétaro, donde un trabajador perdió la vida tras ser embestido por un vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor involucrado presuntamente circulaba a exceso de velocidad y no logró detenerse a tiempo al observar los tambos de seguridad que protegían a dos trabajadores que realizaban labores de instalación de fibra óptica en la zona.

El fuerte impacto dejó como saldo a uno de los trabajadores fallecido en el lugar, mientras que su compañero fue trasladado de urgencia a un hospital, debido a las lesiones de gravedad que presentaba.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, quienes acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado, que se encargó de realizar las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo.

El conductor del vehículo no intentó huir y fue detenido en el lugar de los hechos; actualmente se encuentra a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.

