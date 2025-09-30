Muere Potosino Tras Ataque Armado en Instalaciones de Inmigración en Texas

Miguel Ángel García Hernández, originario de San Luis Potosí, falleció tras varios días hospitalizado luego de ser víctima de un ataque armado en las instalaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, Estados Unidos. El ataque ocurrió el pasado 26 de septiembre y, pese a los esfuerzos médicos, el potosino no logró sobrevivir a las heridas.

Miguel Ángel, de 32 años, llevaba dos décadas trabajando en Estados Unidos, principalmente en la pintura de casas. Su objetivo era claro: enviar dinero a su familia en México para mejorar sus condiciones de vida.

¿Qué hacía Miguel Ángel García en Estados Unidos y por qué se encontraba allá?

Trabajaba pintando casas desde hace 20 años, con la intención de generar ingresos para apoyar a su familia en San Luis Potosí.

Tras conocerse su fallecimiento, vecinos del lugar donde vivía se dijeron indignados y lamentaron su muerte. Algunos de ellos señalaron que, aunque muchos migrantes viajan por necesidad, la violencia que enfrentan en el extranjero es una realidad constante.

Está bien que trabajen allá, es bueno para su familia, pero muchos no nos quieren allá para trabajar... es muy triste

Juan Pablo Ramos, otro potosino que también ha migrado a Estados Unidos en busca de empleo, coincidió en que la violencia hacia trabajadores mexicanos es un problema frecuente.

Vamos todos por una necesidad... coraje porque matan a la misma gente

Miguel Ángel recibió ocho impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Debido a la gravedad de las heridas, falleció días después en el hospital.

Su madre viajó a Estados Unidos para repatriar su cuerpo y traerlo de regreso a casa, ahora sin vida.

